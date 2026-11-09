Отиде си една ера в руската журналистика - независимият вестник "Новая газета" вече не съществува. 33 години след основаването си изданието е принудено да прекрати дейността си.

Това не са просто снимки, това е историята на руската журналистика и битката за свобода на словото. Всичко си отиде - "Новая газета", който критикуваше остро властта, напуска сградата, която обитава от 29 години. Ние със сигурност ще измислим нещо, не ви казваме Сбогом - думи на последния редактор на "Новая Газета".

Сергей Соколов, главен редактор на "Новая газета": "Защото "Новая газета" не са колонки или сайт. Това е идея. Идея, цел в живота за онези, които работят тук. Това не може да бъде убито, не може да бъде затворено."

"Новая газета" е създаден през 1993 година, частично финансиран от парите за Нобеловата награда за мир на Михаил Горбачов. През септември властите обявиха вестника и всичките му сътрудници - над 100 души, за "чуждестранен агент" . Няма да се откажем - бяха последните думи на един от съоснователите Дмитрий Муратов - също носител на Нобел за мир.

Дмитрий Муратов, бивш главен редактор и съосновател на "Новая газета": "За нас е много важна солидарността с нашите читатели, с всички онези, които са останали да живеят в Русия. Които не искат война, които не са нападали никого. Това не е войната на Русия с Украйна, а на Кремъл с Украйна."

Заедно с редакцията на вестника, изчезва и музеят в памет на журналистката Анна Политковская, която беше част от екипа на "Новая газета". "Не е вярно, че епохата не независимите руски медии си отива, нормален ротационен процес" - реакцията на Кремъл.

Последни прегръдки под табелата "Тук живя "Новая газета", в деня на падането на Берлинската стена. И обещания, че един ден вестникът ще живее пълноценно... на друго място.