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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Доцова даде показания след случая с Колтуклиева: Аз не съм контролен орган

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се яви във Военната прокуратура, за да даде показания като свидетел по инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. На влизане в сградата Доцова коментира исканията на опозицията да подаде оставка заради случая, но отказа да даде оценка на действията на служителите на НСО в деня на инцидента.

Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева

Михаела Доцова, председател на НС: „В момента в дневния ред на НС е изборът на ВСС от парламентарната квота, както и очакваме Министерският съвет да внесе бюджета за 2027 г.“

БНТ: „Вие видяхте ли грешки в работата на НСО?“

Михаела Доцова, председател на НС: „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по линия на протоколи. Доколкото знам, има вътрешна проверка. Аз не мога да взема отношение за начина, по който колегите са изпълнили своите задължения.“

БНТ: „А трябва ли премиерът да освободи началника им според Вас?“

Михаела Доцова, председател на НС: „НС не участва в процедурата по избор или освобождаване на председателя на НСО и не мога да взема отношение.“

#Соня Колтулкиева #инцидент между служител на НСО и журналист #Михаела Доцова

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