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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Председателят на парламента Михаела Доцова е във Военно-окръжната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева. Това обясни тя пред журналисти на влизане в сградата.

На въпрос за поисканата от опозиционни сили оставка във връзка с инцидента председателят на Народното събрание отговори, че в момента на дневен ред в Народното събрание (НС) е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тя посочи още, че се очаква Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.

„Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи“, отговори Доцова на въпрос дали намира грешка в работата на охранителната служба.

„Има вътрешна проверка, доколкото знам. Не мога да взема отношение за начина, по който са изпълнили задълженията си“, добави тя.

Попитана дали смята, че премиерът трябва да освободи началника на НСО, Доцова посочи, че НС не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение.

Инцидентът между служител на службата и Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Тогава председателят на парламента отиде във Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. След два часа и половина престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан. По-късно служителят на НСО беше изведен с белезници от сградата.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи последваха и политически реакции и искания за оставки. На видеозаписите се вижда как журналистката Соня Колтуклиева отваря вратата на колата, в която е председателят на НС Михаела Доцова, след което идва служител на НСО, избутва я настрани, тя пада и остава да лежи на земята.

#Соня Колтулкиева #Михаела Доцова #Военно-окръжна прокуратура

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