След скандала с "Енвидиа": Компрометирана ли е националната сигурност на САЩ?

Скандал с шпионаж и любовна афера разтърси най-големия технологичен гигант за производство на чипове в Съединените щати. Изпълнителният директор Дженсън Хуанг е обект на разследване в компанията си "Енвидиа" "Енвидиа" заради връзката си с предполагаема китайска шпионка. Технологичният гигант е стратегически важен за националната сигурност на Съединените щати, а разследването предизвика смут на световните пазари.

Любовна афера с шпионски привкус в Nvidia. В имейл до над 42 хиляди служители шефът на компанията Дженсън Хуанг призна за извънбрачна връзка, без обаче да разкрива имена.

Аферата вероятно щеше само да помрачи репутацията му на семеен мъж и уважаван директор, ако не бяха съмненията за чуждестранен шпионаж. Те се появиха след разкритията, че жената, с която е имал отношения, е китайска бизнесдама, вербувана от Министерството на държавната сигурност в Пекин. Според „Ню Йорк таймс“ тя е Алис Хуанг и двамата многократно са засичани заедно. Разкритията се появиха дни преди посещението на Доналд Тръмп в Китай, а Дженсън Хуанг е част от бизнес делегацията, придружаваща американския президент.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той е почтен човек. Вероятно има оправдание за това. Той е свършил невероятна работа за страната ни".

От "Енвидиа" заявиха, че няма причина да смятат, че нейни тайни и националната сигурност на Съединените щати са били застрашени. Китайското външно министерство отрече шпионска намеса.

Го Дзякун, говорител на китайското външно министерство: "Т. нар. твърдения за шпионска дейност от Китай са неоснователни обвинения, клевети и дискредитиране".

Жената в центъра на скандала е бивша телевизионна журналистка и бивш управляващ директор на базирана в Сингапур компания за центрове за данни - един от големите клиенти на "Енвидиа". Според "Ню Йорк таймс" американските власти разследват дали чрез Алис Хуанг чипове на американската компания са били пренасочвани към Китай в нарушение на ограниченията за износ.

"Енвидиа" е лидер в производството на усъвършенствани чипове, които са в основата на изчислителни мощности, необходими за изкуствения интелект - сфера на ожесточена надпревара между Вашингтон и Пекин. Камарата на представителите на Съединените щати поиска изслушване на Хуанг на 18 ноември.