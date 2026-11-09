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Разследват директора на "Енвидиа": Скандал заради любовна афера с китайска шпионка?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Скандал разтърси американския технологичен гигант "Енвидиа" (Nvidia).

Изпълнителният директор Дженсън Хуанг е разследван за любовна афера с предпологаема китайска шпионка. Въпросната дама е бизнесдамата Хуанг Ле. В Китай тя е била телевизионна репортерка, след което се издига до висша позиция в базирана в Сингапур компания.

Джейсън Хуанг призна, че е "бил неверен" и се извини на съпругата си и децата си. Американският президент отказа да коментира скандала, но нарече Хуанг "свестен човек".

Китай отрече обвиненията за шпионаж в полза на Пекин.

#китайска шпионка #Енвидиа #технологичен гигант #директор #скандал

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