Започва делото за смъртта на детето, което почина на зъболекарски стол в Пловдив

Делото за смъртта на шестгодишния Ангел от Белащица, който почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна пловдивска клиника, започва в Окръжния съд в Пловдив днес.



Смъртта на момчето беше белязана и от протести с искане за справедливост. Близо година и половина по – късно, пред съда се изправят трима лекари от лечебното заведение – зъболекарката, извършила 4-часовата процедура и двама анестезиолози.

Обвинението към стоматолога е, че е извършвал дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, без болницата да има разрешение за тази дейност. Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на работата си, грешна дозировка на медикамент, напускане на работното място и неоказване на спешни медицински действия.

Междувременно министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болницата, но Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта.