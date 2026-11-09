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Започва делото за смъртта на детето, което почина на зъболекарски стол в Пловдив

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Делото за смъртта на шестгодишния Ангел от Белащица, който почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна пловдивска клиника, започва в Окръжния съд в Пловдив днес.

Смъртта на момчето беше белязана и от протести с искане за справедливост. Близо година и половина по – късно, пред съда се изправят трима лекари от лечебното заведение – зъболекарката, извършила 4-часовата процедура и двама анестезиолози.

Обвинението към стоматолога е, че е извършвал дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, без болницата да има разрешение за тази дейност. Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на работата си, грешна дозировка на медикамент, напускане на работното място и неоказване на спешни медицински действия.

Междувременно министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болницата, но Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта.

#зъболекарски стол #починало #дете #дело #Пловдив

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