България се прощава с д-р Константин Тренчев

България се прощава с основателя и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Поклонението ще се състои от 12.00 часа в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.

Д-р Константин Тренчев ни напусна на 71-годишна възраст. Тъжната вест съобщиха на 6 ноември от синдикалната федерация.

Той е сред основателите на СДС. Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България – „Подкрепа“.