Облачно, на места с валежи

Днес ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 9°.

По Черноморието в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, но облачността бързо ще се увеличи и уплътни. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12° - 13°. Температурата на морската вода е 13° - 15°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 0°.

През нощта срещу вторник валежната зона ще се премести на изток. Във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността ще се разкъсва, над много райони временно и ще намалява. Вятърът ще е слаб, в Източна България – до умерен от юг. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 10° и 15°.

През следващите дни вятърът ще остане от юг и затоплянето ще продължи. Облачността ще е предимно значителна. В сряда и четвъртък вероятността за валежи е по-малка, все пак не е изключено на отделни места да превали съвсем слаб дъжд.