Денят на възпоменанието: Обединеното кралство почита загиналите войници във войните (СНИМКИ)

Британският крал Чарлз Трети оглави церемонията в Лондон, по случай „Деня на възпоменанието“.

Точно в 11.00 часа Обединеното кралство почете с две минути мълчание паметта на британските и съюзническите войници, загинали в двете световни войни и последвалите конфликти. Траурни церемонии се проведоха в цялата страна, но главната бе пред Кенотафа в Лондон, военен мемориал, посветен на загиналите и построен от Джордж Пети през 1920-та. „Денят на възпоменанието“ е винаги в неделята преди 11 ноември. Само в Първата световна война са загинали близо 880 000 британски военнослужещи - повече отколкото във всяка друга война.

Снимки: БТА