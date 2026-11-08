Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“

Разколебаване в последния момент дали да излезе в центъра на Краков спасило живота на Борислав Димитров. Българинът живее на метри от мястото на стрелбата, а негова близка приятелка оцеляла от хвърчащите край нея куршуми като по чудо. В първият момент след стрелбата никой не можел да повярва какво се случва.

Борислав Димитров: „Може би 30 или 40 секунди след това хората вече осъзнават какво се случва, че има атака и започва хаотично бягане. Всички опитват да се скрият в ресторантите наблизо, в магазините се заключват. Първият патрул, доколкото знам, тръгва веднага около 23 секунди след първите изстрели. Изключително бърза реакция на органите на реда в Краков и това са истински герои.“

Борислав Димитров живее на няколко минути пеш от мястото на стрелбата.

Борислав Димитров: „Точно по това време се приготвях да излизам, но реших да остана вкъщи поради една или друга причина и може би именно заради това имах този късмет и все още съм тук.“

На косъм се измъкнала негова близка.

Борислав Димитров: „Моя близка приятелка е била на метри от случващото се на главния площад, буквално куршумите са прелетели до нея. Тя успява да избяга невредима. Тя ми каза, че всичко се е случило изключително бързо, колата спира, хората минават съвсем необезпокоени покрай нея и той започва да стреля напосоки, не избирателно, просто е искал да има колкото се може повече жертви.“

Днес Краков е обзет от тъга.

БНТ: „Сега по-спокойно ли е?“ Борислав Димитров: „Бих казал да, преди малко бях в центъра, той все още е отцепен. Но като цяло хората продължават обичайния си начин на живот доколкото това е възможно. Но мисля, че за всеки един от нас е нужно време да осъзнаем какво се е случило.“

А лекът затова е времето.