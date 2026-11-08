Траур в Полша: Мотивите на стрелеца в Краков все още са неизвестни

В Полша е обявен двудневен траур след стрелбата в центъра на Краков, при която загинаха шестима души. 15 бяха ранени, освен поляци, сред тях граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия. В дома на стрелеца са открити телата на родителите и сестра му. Според министъра на вътрешните работи на Полша, той е бил мотивиран от „крайнодесни идеологии". Прокуратурата определи стрелбата като „терористично нападение" и започна разследване.

Около 3 часа и половина - толкова изминават от първите изстрели до момента, в който става ясен броят на жертвите и какво се е случило с нападателя, времето, което променя Краков завинаги.

Кшищоф Степин, жител на Краков: „Разбира се, чували сме за подобни ситуации в Европа, и винаги е ужасяващо. Но това, да се случи тук при нас, в Краков просто не е за вярване.“ Вероника Филар, жител на Краков: „Съкрушена съм - градът ни никога няма да бъде същият след случилото се вчера. Но като полякиня съм горда с начина, по който службите се справиха с това.“

Снимка: БТА

Поляк, на 24 години, облечен във военна униформа, с пълно бойно снаряжение. За нападението в центъра на Краков използва полуавтоматична карабина, но в колата му са открити още 11 оръжия. Законно притежавани от него и баща му. Часове след стрелбата в Краков, в Островец Швентокшиски - град на около 200 км от Краков, в дома на стрелеца са намерени още 3 тела - тези на родителите и сестра му.

Даниел Прокопович, говорител на Прокуратурата: „Мога да потвърдя, че телата, намерени в апартамента, носят следи от огнестрелни рани.“

Според предварителните данни нападателят е бил повлиян от крайнодесни и ултранационалистични идеи.

Марчин Киервински, министър на вътрешните работи на Полша: „Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясната идеология."

Към момента обаче няма доказателства за това или за каквато и да политическа принадлежност на мъжа. Той е в критично състояние. Трагедията в Краков роди герои. Артур Морански и Якуб Кулик са полицаите които първи се изправят срещу стрелеца. И двамата са ранени. Кадри са запечатали как Морански не може да стане, а Кулик - въпреки раните си, се изправя, обезврежда стрелеца и успява да си сложи турникет.

Кшишоф Ян Клечер, губернатор на Малополското воеводство: „Тези мъже, дами и господа, са нашите герои. Като се има предвид колко оръжие е имало в колата на извършителя, броят на жертвите можеше да е много по-голям, ако не беше бързата реакция на тези двама мъже.“

И двамата полицаи вече са в съзнание. Губернаторът изказа благодарности и на двамата лекари и няколкото медицински лица, които са били в района на трагедията и са помогнали на пострадалите. Полският премиер Доналд Туск изказа съболезнования на близките на жертвите, благодари на органите на реда и призова трагедията в Краков да не се използва за политически цели. Призивът му идва на фона на тихата студена война, която води с президента Карол Навроцки, отчасти и заради Конституционния съд. Знамената в Полша ще останат наполовина свалени до вторник, а най-често задаваният въпрос в страната е защо?