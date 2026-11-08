БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Траур в Полша: Мотивите на стрелеца в Краков все още са неизвестни

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Запази
траур полша мотивите стрелеца краков все неизвестни
Снимка: БТА
Слушай новината

В Полша е обявен двудневен траур след стрелбата в центъра на Краков, при която загинаха шестима души. 15 бяха ранени, освен поляци, сред тях граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия. В дома на стрелеца са открити телата на родителите и сестра му. Според министъра на вътрешните работи на Полша, той е бил мотивиран от „крайнодесни идеологии". Прокуратурата определи стрелбата като „терористично нападение" и започна разследване.

Около 3 часа и половина - толкова изминават от първите изстрели до момента, в който става ясен броят на жертвите и какво се е случило с нападателя, времето, което променя Краков завинаги.

Кшищоф Степин, жител на Краков: „Разбира се, чували сме за подобни ситуации в Европа, и винаги е ужасяващо. Но това, да се случи тук при нас, в Краков просто не е за вярване.“

Вероника Филар, жител на Краков: „Съкрушена съм - градът ни никога няма да бъде същият след случилото се вчера. Но като полякиня съм горда с начина, по който службите се справиха с това.“

Снимка: БТА

Поляк, на 24 години, облечен във военна униформа, с пълно бойно снаряжение. За нападението в центъра на Краков използва полуавтоматична карабина, но в колата му са открити още 11 оръжия. Законно притежавани от него и баща му. Часове след стрелбата в Краков, в Островец Швентокшиски - град на около 200 км от Краков, в дома на стрелеца са намерени още 3 тела - тези на родителите и сестра му.

Даниел Прокопович, говорител на Прокуратурата: „Мога да потвърдя, че телата, намерени в апартамента, носят следи от огнестрелни рани.“

Според предварителните данни нападателят е бил повлиян от крайнодесни и ултранационалистични идеи.

Марчин Киервински, министър на вътрешните работи на Полша: „Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясната идеология."

Към момента обаче няма доказателства за това или за каквато и да политическа принадлежност на мъжа. Той е в критично състояние. Трагедията в Краков роди герои. Артур Морански и Якуб Кулик са полицаите които първи се изправят срещу стрелеца. И двамата са ранени. Кадри са запечатали как Морански не може да стане, а Кулик - въпреки раните си, се изправя, обезврежда стрелеца и успява да си сложи турникет.

Кшишоф Ян Клечер, губернатор на Малополското воеводство: „Тези мъже, дами и господа, са нашите герои. Като се има предвид колко оръжие е имало в колата на извършителя, броят на жертвите можеше да е много по-голям, ако не беше бързата реакция на тези двама мъже.“

И двамата полицаи вече са в съзнание. Губернаторът изказа благодарности и на двамата лекари и няколкото медицински лица, които са били в района на трагедията и са помогнали на пострадалите. Полският премиер Доналд Туск изказа съболезнования на близките на жертвите, благодари на органите на реда и призова трагедията в Краков да не се използва за политически цели. Призивът му идва на фона на тихата студена война, която води с президента Карол Навроцки, отчасти и заради Конституционния съд. Знамената в Полша ще останат наполовина свалени до вторник, а най-често задаваният въпрос в страната е защо?

#траур #КРАКОВ #стрелба #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
5
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европа

Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
ЕС ще присъства на срещата за мир в Абу Даби ЕС ще присъства на срещата за мир в Абу Даби
Чете се за: 01:05 мин.
ЕК потвърди, че България е подкрепила общото изявление за Украйна в ООН ЕК потвърди, че България е подкрепила общото изявление за Украйна в ООН
Чете се за: 02:17 мин.
Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си след горещото лято Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си след горещото лято
Чете се за: 01:50 мин.
Изкуственият интелект отваря нови възможности за кибератаки, предупреждават експерти Изкуственият интелект отваря нови възможности за кибератаки, предупреждават експерти
Чете се за: 02:27 мин.
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ