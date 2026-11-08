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Хулио Веласкес: Не заслужавахме този резултат

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Спорт
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Наставникът на Левски се извини на привържениците и определи допуснатите голове като недопустими грешки

Хулио Веласкес: Не заслужавахме този резултат
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази разочарованието си след тежкото поражение с 0:3 от ЦСКА в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист поднесе извинения към привържениците на "сините“, но заяви, че според него крайният резултат не отразява напълно случилото се на терена.

"Труден ден за нас. Искам да използвам възможността да се извиня на феновете и да кажа колко съм разочарован от резултата. Ако трябва да анализираме изцяло мача обаче, ние не заслужавахме този резултат“, заяви Веласкес.

Наставникът посочи индивидуалните грешки като основна причина за поражението и беше особено критичен към начина, по който отборът му допусна първите две попадения.

"Къде е проблемът? Получихме два глупави гола и след това става много трудно да намериш правилното решение. При първия им гол отнеха много лесно топката от нас, а в днешния футбол е важно да печелиш дуелите. Вторият е просто от детската градина, не е за вярване“, коментира испанецът.

Веласкес подчерта, че въпреки ранното изоставане футболистите му са запазили надежда да се върнат в срещата, но третото попадение е усложнило допълнително ситуацията.

"Реакцията бе добра и вярвахме, че е възможно да вземем поне равенство. През втората част не започнахме по-зле от тях, но отново допуснахме глупав гол. Не само не се защитавахме добре, а и направихме асистенцията“, добави той.

В заключение треньорът на Левски призна, че трудно намира обяснение за допуснатите грешки, но изрази увереност, че отборът ще реагира след паузата за националните отбори.

"Много ми е трудно да разбера какво се случи, но това е реалността. Ако искаш да се надиграваш със силен отбор като ЦСКА, не бива да допускаш глупави голове. Сега е много важно да се извиним на нашите фенове, но гледаме напред. След паузата ще се върнем с добре познатия манталитет“, завърши Хулио Веласкес.

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