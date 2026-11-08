Маркус Гиздол: Това е само началото

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол изрази задоволството си след категоричната победа с 3:0 над Левски в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Германският специалист похвали футболистите си за представянето във Вечното дерби, след което "червените“ оглавиха временното класиране.

Гиздол призна, че съперникът е започнал по-добре срещата, но впоследствие неговият отбор е успял да наложи своя стил и да поеме контрола върху двубоя.

"Изиграхме страхотен мач. В първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме, контролирахме срещата. Имаме свой собствен стил и се стремим към него, както и да бъдем по-добри с всеки следващ мач. Аз съм горд с отбора“, заяви Гиздол.

Наставникът на ЦСКА отдели специално внимание на работата на медицинския щаб, който е имал ключова роля за възстановяването на футболистите след гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

"Тази седмица голямото предизвикателство беше да менажираме отбора, за да бъдат готови да играят. Страхотна работа от нашия медицински щаб. Ако те не бяха свършили работата си толкова добре, и ние нямаше да успеем днес“, допълни германецът.

Гиздол благодари и на привържениците на "червените“, които подкрепиха отбора както във Вечното дерби, така и при гостуването в Атина.

"Така изглеждат дербитата. Щастлив съм, че имахме такава подкрепа, мога само да благодаря на нашите фенове. Когато се върна към Атина и там колко много фенове имаше на ЦСКА, това е голяма любов към отбора“, коментира той.

В заключение специалистът подчерта, че въпреки добрите резултати тимът му все още е в началото на своето развитие.