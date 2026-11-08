БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Образуваха се километрични опашки

Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Слушай новината

Камион, натоварен с живи прасета, се запали и на практика парализира движението през Прохода на Републиката. Инцидентът вдигна на крак пожарната и създаде километрични тапи по една от най-натоварените пътни артерии у нас.

Огънят е пламнал в движение. Водачът е успял да реагира и да отбие тежката машина, но ситуацията бързо се е усложнила. За да бъдат спасени от пламъците, се е наложило животните да бъдат свалени направо на пътното платно, което допълнително е блокирало преминаващите автомобили.

Към този час трафикът през Хаинбоаз все още се осъществява трудно. Екипи на полицията регулират движението на място. От Пътна полиция съветват шофьорите, на които им предстой пътуване през прохода тази вечер, да се въоръжат с търпение и да карат с повишено внимание заради продължаващото разчистване на участъка.

#живи прасета #запален камион #Прохода на Републиката

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
5
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ) В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край Синеморец (СНИМКИ и ВИДЕО) Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край Синеморец (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали (СНИМКИ) Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има пострадали (СНИМКИ и ВИДЕО) Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има пострадали (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
12383
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ