Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката

Камион, натоварен с живи прасета, се запали и на практика парализира движението през Прохода на Републиката. Инцидентът вдигна на крак пожарната и създаде километрични тапи по една от най-натоварените пътни артерии у нас.

Огънят е пламнал в движение. Водачът е успял да реагира и да отбие тежката машина, но ситуацията бързо се е усложнила. За да бъдат спасени от пламъците, се е наложило животните да бъдат свалени направо на пътното платно, което допълнително е блокирало преминаващите автомобили.

Към този час трафикът през Хаинбоаз все още се осъществява трудно. Екипи на полицията регулират движението на място. От Пътна полиция съветват шофьорите, на които им предстой пътуване през прохода тази вечер, да се въоръжат с търпение и да карат с повишено внимание заради продължаващото разчистване на участъка.