В област Велико Търново спират движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по всички пътища

Временно е затворен за движение пътя София-Варна, заради катастрофа в района на разклона за с. Добри дял. Има двама пострадали. Леките автомобили се пренасочват през с. Козаревец и Лясковец.

Закъсали товарни автомобили има в района на с. Самоводене, Присовски завои и Полски Тръмбеш.

Пътната обстановка се влошава. Шофирайте изключително внимателно, ако не се налага да пътувате, останете си в къщи, призовават от полицията.