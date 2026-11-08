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След изборите в Израел: Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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изборите израел президентът връчи мандат съставяне правителство гади айзенкот
Снимка: БТА
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Президентът на Израел Ицхак Херцог връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на опозицията Гади Айзенкот. Това може да сложи край на ерата Бенямин Нетаняху. Айзенкот заяви, че е убеден във възможността да се сформира бързо кабинет със значително мнозинство в парламента.

Гади Айзенкот, лидер на партия "Яшар": „Ако членовете на Ликуд и Религиозната ционистка партия наистина вярват, че това е време за единство, както казаха на президента, не мога да си представя причина, поради която не биха подкрепили правителство под мое ръководство и принципите, които съм представил.“

Очаква се процесът да бъде труден, тъй като центристки съюз на Айзенкот не успя да си осигури парламентарно мнозинство на изборите на 27-ми октомври.

Нери Бар-Он, предприемач: „Според мен Гади Айзенкот ще успее, но проблемите са по-дълбоки, което означава, че успехът ще бъде само частичен. Страната е изправена пред масивен вътрешен конфликт, дори ако успее да сформира правителство, това няма да реши основните проблеми, нито ще сложи край на съществуващото насилие.“

Ягел Саруси, строителен работник: „Вярвам, че Биби Нетаняху е истинският лидер. Той е единственият, който е способен да движи нацията напред. Айзенкот, се съюзява със симпатизанти на тероризма - арабските партии. Това не е добре за страната.“

Снимки: БТА

66 годишният Гади Айзенкот разполага с максимум 6 седмици за съставяне на правителство. Ако той не успее, президентът Херцог вероятно ще предостави тази възможност на Бенямин Нетаняху. При провал и на двамата парламентът може да посочи трети кандидат и така цялата процедура да продължи близо 100 дни.

#Гади Айзенкот #Израел #избори

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