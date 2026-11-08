След изборите в Израел: Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот

Президентът на Израел Ицхак Херцог връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на опозицията Гади Айзенкот. Това може да сложи край на ерата Бенямин Нетаняху. Айзенкот заяви, че е убеден във възможността да се сформира бързо кабинет със значително мнозинство в парламента.

Гади Айзенкот, лидер на партия "Яшар": „Ако членовете на Ликуд и Религиозната ционистка партия наистина вярват, че това е време за единство, както казаха на президента, не мога да си представя причина, поради която не биха подкрепили правителство под мое ръководство и принципите, които съм представил.“

Очаква се процесът да бъде труден, тъй като центристки съюз на Айзенкот не успя да си осигури парламентарно мнозинство на изборите на 27-ми октомври.

Нери Бар-Он, предприемач: „Според мен Гади Айзенкот ще успее, но проблемите са по-дълбоки, което означава, че успехът ще бъде само частичен. Страната е изправена пред масивен вътрешен конфликт, дори ако успее да сформира правителство, това няма да реши основните проблеми, нито ще сложи край на съществуващото насилие.“ Ягел Саруси, строителен работник: „Вярвам, че Биби Нетаняху е истинският лидер. Той е единственият, който е способен да движи нацията напред. Айзенкот, се съюзява със симпатизанти на тероризма - арабските партии. Това не е добре за страната.“

Снимки: БТА

66 годишният Гади Айзенкот разполага с максимум 6 седмици за съставяне на правителство. Ако той не успее, президентът Херцог вероятно ще предостави тази възможност на Бенямин Нетаняху. При провал и на двамата парламентът може да посочи трети кандидат и така цялата процедура да продължи близо 100 дни.