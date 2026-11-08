Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя

Трима души са открити мъртви в дома на стрелеца в Краков, който вчера уби шестима души и рани 15 при стрелба в центъра на града. Министърът на вътрешните работи заяви, че мъжът е имал "изключително радикални възгледи" и е изповядвал крайнодесни идеи. Сред ранените на площада в Краков има граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия.

На 24 години, полски гражданин, изповядващ ултраницоналистически възгледи. Такъв е профилът на стрелеца в Краков.

Марцин Киервински, министър на вътрешните работи на Полша: "Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясната идеология."

Стрелецът не е бил войник, но е стрелял с оръжие от военен клас. По време на атаката е носел военна униформа и бронежилетка. В колата му са били открити още оръжия и боеприпаси.

Дарюш Новак, бивш полицейски служител: "Със сигурност се е подготвил добре. Всичко е било предварително планирано - маршрутът, по който е стигнал дотам, мястото, на което е завил, начинът, по който е бил облечен. За да извърши подобно нещо са необходими определени умения."

В дома на стрелеца, на 200 километра от Краков, полицията откри три тела.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "В дома на извършителя са открити телата на две жени и един мъж. Наистина става дума за изключително тежка трагедия. Има много основания да се смята, че те са членове на семейство му."

Засега не е ясно дали стрелецът е действал сам или е принадлежал към някаква група. Той остава в болница, където му е била извършена операция.

Краков – един от най-красивите градове в Полша, потъна в траур. Независимо от трагедията централната част остава отворена. Във видеобръщение кметът Лукаш Гибала обеща, че площадът, който е един от най-старите в Европа, отново ще принадлежи на хората и гостите на Краков.

снимки: БТА