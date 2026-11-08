БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 08:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

24-годишният мъж уби шестима души и рани 15 при стрелба в центъра на града вчера

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трима души са открити мъртви в дома на стрелеца в Краков, който вчера уби шестима души и рани 15 при стрелба в центъра на града. Министърът на вътрешните работи заяви, че мъжът е имал "изключително радикални възгледи" и е изповядвал крайнодесни идеи. Сред ранените на площада в Краков има граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия.

На 24 години, полски гражданин, изповядващ ултраницоналистически възгледи. Такъв е профилът на стрелеца в Краков.

Марцин Киервински, министър на вътрешните работи на Полша: "Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясната идеология."

Стрелецът не е бил войник, но е стрелял с оръжие от военен клас. По време на атаката е носел военна униформа и бронежилетка. В колата му са били открити още оръжия и боеприпаси.

Дарюш Новак, бивш полицейски служител: "Със сигурност се е подготвил добре. Всичко е било предварително планирано - маршрутът, по който е стигнал дотам, мястото, на което е завил, начинът, по който е бил облечен. За да извърши подобно нещо са необходими определени умения."

В дома на стрелеца, на 200 километра от Краков, полицията откри три тела.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "В дома на извършителя са открити телата на две жени и един мъж. Наистина става дума за изключително тежка трагедия. Има много основания да се смята, че те са членове на семейство му."

Засега не е ясно дали стрелецът е действал сам или е принадлежал към някаква група. Той остава в болница, където му е била извършена операция.

Краков – един от най-красивите градове в Полша, потъна в траур. Независимо от трагедията централната част остава отворена. Във видеобръщение кметът Лукаш Гибала обеща, че площадът, който е един от най-старите в Европа, отново ще принадлежи на хората и гостите на Краков.

снимки: БТА

#жертви и ранени #КРАКОВ #стрелба #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
2
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
5
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
6
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Европа

Сблъсъци по време на протестите във Франция
Сблъсъци по време на протестите във Франция
Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков
Чете се за: 00:57 мин.
Корупционен скандал в Службата за сигурност на Украйна Корупционен скандал в Службата за сигурност на Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
За есенната вълна на френското недоволство пред камерата на БНТ в Париж За есенната вълна на френското недоволство пред камерата на БНТ в Париж
Чете се за: 12:05 мин.
Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна предизборната си програма Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна предизборната си програма
Чете се за: 02:47 мин.
Прекъснато електрозахранване в Украйна: Тристранните преговори започват във вторник в Абу Даби Прекъснато електрозахранване в Украйна: Тристранните преговори започват във вторник в Абу Даби
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за президентство...
Чете се за: 08:50 мин.
У нас
Проф. Александър Маринов: Официалното писмо до Европейската комисия е едно Проф. Александър Маринов: Официалното писмо до Европейската комисия е едно
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов, ДБ: Страхът беше използван като инструмент за влияние върху изборите Атанас Атанасов, ДБ: Страхът беше използван като инструмент за влияние върху изборите
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдиите гласуват повторно за новите членове във Висшия съдебен съвет Съдиите гласуват повторно за новите членове във Висшия съдебен съвет
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Сблъсъци по време на протестите във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Празнуваме Архангеловден
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ