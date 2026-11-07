Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков

Според разследващите от Краков, стрелецът, който уби 6-ма души и рани най-малко 15, е бил мотивиран от крайнодесни и ултранационалистически политически убеждения. 25-годишният полски гражданин в момента претърпява втора операция в болница, след като беше прострелян и задържан от полицията. Властите отричат по-ранни предположения, че извършителят е войник в полската армия. В страната е обявен траур до 11-ти ноември.

Катаржина Число, говорител на полицията в Краков: „След престрелката шофьорът се опита да избяга с колата си, но беше спрян на близко кръстовище. Той откри огън по полицаите, след което беше прострелян и задържан. Извършителят е откаран в болница.“



