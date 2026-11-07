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Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
14:15, 07.11.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
13:45, 07.11.2026 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
11:18, 07.11.2026
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
11:00, 07.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:32 мин.
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Спорт
Спортни новини 07.11.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 07.11.2026
Спорт
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20:42, 07.11.2026
Приключи гласуването на общото събрание на съдиите за членове на ВСС
19:10, 07.11.2026
Антон Кутев: Бюджетът ще бъде подкрепен от „Прогресивна...
19:00, 07.11.2026
Очаквайте: Чавдар Атанасов, Алберт Попов и Тервел Замфиров в...
19:00, 07.11.2026
Отново е време за Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - гледайте в...
18:40, 07.11.2026
Владислав Панев, ДСБ: Това е страхлив бюджет, правителството трябва...
18:15, 07.11.2026
От протест към власт: Ще промени ли новото управление курса на...
18:00, 07.11.2026
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти...
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#спортни новини
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Спортни новини 07.11.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 07.11.2026
Спортни новини 06.11.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 06.11.2026
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
15:00, 06.11.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 06.11.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 06.11.2026
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Две версии на писмо с един и същи номер и дата: Кой текст е изпратен до Европейската комисия на 2 ноември?
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