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Прекъснато електрозахранване в Украйна: Тристранните преговори започват във вторник в Абу Даби

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Нови, мащабни руски въздушни удари поразиха енергийната инфраструктура в Украйна в нощта срещу събота, като прекъснаха електрозахранването в пет региона.

Ранените са десетки. Доставката на ток до столицата Киев и околността е значително нарушена. Засегната е и транспортната мрежа. Поразен е важен мост над река Днипро. Според украинския лидер Зеленски, руската армия е използвала за ударите ракети, произведени в Северна Корея срещу ключов енергиен обект. Тристранните преговори за Украйна започват във вторник в Абу Даби.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Решихме, че ще има повече ремонтни екипи. Решихме също, че въоръжените сили на Украйна ще съдействат за справяне с последствията от ударите. Благодарение на преговорите през последните седмици, сега имаме споразумения с нашите партньори за допълнителни пакети за подкрепа, включително боеприпаси за F-16. Тези самолети се използват активно за сваляне на реактивни дронове Shahed.“

#тристранни преговори #Абу Даби #Украйна

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