Прекъснато електрозахранване в Украйна: Тристранните преговори започват във вторник в Абу Даби

Нови, мащабни руски въздушни удари поразиха енергийната инфраструктура в Украйна в нощта срещу събота, като прекъснаха електрозахранването в пет региона.

Ранените са десетки. Доставката на ток до столицата Киев и околността е значително нарушена. Засегната е и транспортната мрежа. Поразен е важен мост над река Днипро. Според украинския лидер Зеленски, руската армия е използвала за ударите ракети, произведени в Северна Корея срещу ключов енергиен обект. Тристранните преговори за Украйна започват във вторник в Абу Даби.