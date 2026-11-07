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Новият началник на кабинета на Тръмп: Какъв сигнал изпраща назначаването на Стивън Милър?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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В САЩ след синята вълна и убедителната победа на Демократическата партия на междинните избори, започна пренареждане на високите етажи в Белия дом. Президентът Доналд Тръмп има нов началник на кабинета си. Кой е Стивън Милър и сигнал за какво е назначаването му?

От понеделник 9 ноември на мястото на Сузи Уайлс - досегашния шеф на канцеларията на Доналд Тръмп, ще седне Стивън Милър.

Стивън Милър, началник на кабинета на президента Тръмп: „Привилегия е да служа на президента от ден първи, и за мен е чест, която не може да се опише с думи, да поема поста началник на кабинета в Белия дом. Сега мисията ни е по-ясна отвсякога. Борба с цялата си душа в подкрепа на нашия президент и защита на нашата прекрасна република.“

Доналд Тръмп оцени високо работата на Сузи Уайлс, която работи с него от 10 години, но заяви, че е необходима промяна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Стивън е с мен от самото начало. Разбира нещата. Много подготвен политически и много добър човек. Ще свърши чудесна работа. Страхотен мениджър.“

Снимки: БТА

Началникът на кабинета на президента е една от най-влиятелните позиции във Вашингтон. Той преценява с кого и за какво да говори президента, определя дневния ред в Белия дом и е основният преговарящ с Конгреса, който сега ще се контролира изцяло от Демократическата партия.

41-годишният Стивън Милър работи за Тръмп от 2016 г. - първоначално като стратег. Запазва позиции и в двата мандата на Тръмп. Известен е като архитект на едни от най-крайните и противоречиви миграционни политики, твърди се, че е в основата на операцията във Венецуела, както и на акциите срещу наркокартелите в Карибския басейн. Според американски медии Стивън Милър е типичен хардлайнер - краен като убеждения и поведение. Демократите са крайно недоволни от назначаването му, а това вещае сериозен сблъсък между администрацията в Белия дом и Конгреса.

Мина Боуз, декан „Обществена политика и програми" - университет Хофстра: „Мисля, че посланието е ясно - визията на Стивън Милър се припокрива с тази на президента. Президентът иска да си гарантира, че теми като имиграцията, ролята на САЩ в света, американската сила, мощ и превъзходство, ще бъдат сред водещите приоритети през следващите две години от управлението на администрацията на Тръмп.“

Назначаването на Милър означава само едно - президентът се готви за тежка битка с Конгреса, твърдят анализатори.

#кабинета #Доналд Тръмп #Стивън Милър #нов началник

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