Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”

Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води химически танкер “Wine Trader”. Плавателният съд беше провлачен преди 6 дни до Варна за ремонт.

При действията по разчистване на разрушенията са намерени силно увредени останки от човешки тела. От Окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че са назначени ДНК-експертизи за изясняване на самоличността на загиналите.

Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври, в следствие на което на борда му избухва пожар. Намесват се румънските власти, които успяват да спасят петима моряци, но други седем обявяват за изчезнали. Корабът е плавал под флага на Сан Марино, в екипажа му не е имало български граждани.