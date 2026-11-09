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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Протести в Европа: Недоволство срещу центровете за данни на технологичните гиганти

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: БТА
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Протестите срещу така наречените „дейта центрове“ или „центрове за данни на технологичните гиганти“ продължиха и днес. Демонстрации имаше в Нидерландия, Испания, Дания, Финландия и Ирландия. Недоволството е срещу прекомерната консумация на ресурси и използването на тяхна информация за политически според демонстрантите цели.

Стотици активисти окупираха строителната площадка на център за данни на американска технологична компания в Амстердам. Групата зад протеста се е нарекла „Отпор“. Активисти от екологично движение и пропалестински демонстранти се присъединиха към недоволството. Последните обвиняват американската компания в съучастие в „потискането на палестинците“. Те твърдят, че инфраструктурата на корпорацията се използва за масово наблюдение на жителите на палестинските територии, а сървърите ѝ съхраняват данни, използвани от израелската армия. Протестиращите призовават и за пълен преход към възобновяеми енергийни източници.

Нейтън Тимер, говорител на протестната група „Отпор“: „Говорим за енергийна сигурност, центърът ще използва толкова енергия, колкото всички домакинства в Амстердам взети заедно. Говорим за водна сигурност, центърът ще използва абсурдно количество вода. Но също така по-далеч това нещо ще бъде използвано за улесняване на геноцида, за улесняване на войната с изкуствен интелект.“

В Сарагоса също протестираха срещу прекомерната консумация на ресурси от центровете за данни. В Испания има около 70 оперативни съоръжения, управлявани от 40 компании. Според протестиращите райони с такива центрове се превръщат в безжизнена пустош поради сериозните екологични щети. Активистите също така изтъкват риска от загуба на работни места. Технологичните компании твърдят, че центровете са от съществено значение за задоволяване на глобалното търсене на изкуствен интелект и осигуряват критична инфраструктура за бизнеса, правителствата и потребителите.

#технологични гиганти #Европа #протести

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