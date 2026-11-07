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Приключи гласуването на общото събрание на съдиите за членове на ВСС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Приключи гласуването на общото събрание на съдиите за членове на ВСС от професионалната квота. Още към 13.00 часа избирателната активност надхвърли 50%.

Над 2200 съдии имаха право да гласуват. Очаква се по-късно тази вечер да станат ясни резултатите. За членове на кадровия орган днес ще бъдат избрани само тези кандидати, които са получили подкрепата на повече от половината гласували. Съдиите избират 6-ма членове от общо 21 кандидати. Ако квотата не се попълни днес, утре ще има ново гласуване, като тогава ще бъда избрани тези, които са събрали най-много гласове.

#Общо събрание #Висш съдебен съвет #гласуване

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