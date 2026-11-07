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Общото събрание на съдиите избира своите представители във ВСС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора , Репортер: БНТ-Благоевград
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Снимка: БТА
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Общото събрание на съдиите избира своите представители във Висшия съдебен съвет. Гласуването започна в 8:00 часа. За 6 места в съвета кандидатите са 21.

За да има избрани днес 6-ма членове на Висшия съдебен съвет, трябва да са гласували повече от половината 2275 съдии. Толкова са тези, които са назначени на тази длъжност и имат право на глас. Повече от половината от избиращите трябва да са гласували за всеки един от кандидатите. Ако тези две условия не бъдат изпълнени, със сигурност ще видим второ гласуване утре, когато вече ще се избира по вишегласие. Въпросът обаче е какви представители във Висшия съдебен съвет избират днес съдиите.

съдия Диана Узунова, Окръжен съд – Благоевград: "Новият състав на ВСС очаквам да работи много добре за всички проблеми, които са в съдебната власт да се променят към по-добро."

съдия Велина Полежанова, Районен съд – Разлог: "Надявам се с избора на членовете към новия ВСС да бъде защитен от независимостта на съдиите."

съдия Диана Узунова, Окръжен съд – Благоевград: "Винаги има какво да се желая повече, но считам, че болшинството съдии са независими и всеки ден отстояват своята независимост."

От тук насетне трябва да видим и дали избирателната активност сред съдиите ще бъде съизмерима на тази, която беше сред прокурорите, които повече от 70% от тях гласуваха на своето общо събрание. Очаква се резултатите да излязат първо тази вечер.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#общо събрание на съдиите #нов ВСС

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