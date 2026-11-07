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"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години

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"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Снимка: БНТ
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Българската национална телевизия става на 67 години. На 7 ноември 1959 г. в 9:45 ч. прозвучават думите: "Внимание, излъчваме в ефир!" и започва първото професионално телевизионно излъчване в България.

От създаването си до днес, камерите на Българската национална телевизия са запечатали едни от най-значимите моменти за България и света. От исторически събития и политически промени до големите спортни триумфи, културни събития и човешки истории.

"Златният фонд" на обществената телевизия съхранява безценно културно, историческо и филмово наследство. Днес БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие и продължава да изпълнява своята мисия да информира за важните събития и да съхранява паметта на поколенията.

#БНТ на 67 г. #Българска национална телевизия #БНТ

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