"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години

Българската национална телевизия става на 67 години. На 7 ноември 1959 г. в 9:45 ч. прозвучават думите: "Внимание, излъчваме в ефир!" и започва първото професионално телевизионно излъчване в България.

От създаването си до днес, камерите на Българската национална телевизия са запечатали едни от най-значимите моменти за България и света. От исторически събития и политически промени до големите спортни триумфи, културни събития и човешки истории.

"Златният фонд" на обществената телевизия съхранява безценно културно, историческо и филмово наследство. Днес БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие и продължава да изпълнява своята мисия да информира за важните събития и да съхранява паметта на поколенията.