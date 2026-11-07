Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България

Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората, която имат към мен, усещам как спортът сплотява. Аз винаги съм знал какво представлява спорта в обществото, но сега усещам и моята роля към това нещо и се чувствам много горд. Това каза Карлос Насар, който се прибра в България, след като спечели четвъртата си световна титла.

Той отново доказа, че е сред най-големите звезди в световното вдигане на тежести. Българският феномен спечели четвъртата световна титла в кариерата си, след като триумфира в двубоя в категория до 95 килограма в Нинбо, Китай.

22-годишният атлет завърши състезанието с впечатляващ резултат от 415 килограма, след като по-рано постави и нов световен рекорд в изхвърлянето.

Насар беше посрещнат като герой на летище "Васил Левски" в София.

"Осъзнавам каква отговорност е това нещо и се надявам да представлявам България достойно и да нося единствено само радост и сила на тези хора", заяви Насар.

На въпроса с какво тази титла е различна от предишните, той отговори:

"Тази титла е различна, защото имаше много нови конкуренти в категорията и трябваше да я защитя пред тях. Старите ми конкуренти спряха да се борят с мен. Тези момчета - Али Алипур и Нургиса Алидетули - са с нова енергия. Мисля, че те не ме познават толкова добре. Те искаха да ме свалят от първото място, затова трябваше да покажа характер и да покажа, че България заслужава първото място не по-малко."

Насар коментира и как е преодолял проблемите, които имаше преди заминаването.

"Доста трудно преодолях здравословните проблеми, които имах, но слава на Бога в последния месец вече бях здрав. Единствено характер и воля ми помогнаха да се справя с всичко това. Това е едно истинско българско сърце, което не се поддава на болка и на страх. То е готово единствено да върви напред за България", каза световният шампион.

"Победата си я посвещавам на цяла България, тъй като те са хората, които ме подкрепят и ми помагат да вървя напред. И също така и на моя треньор, който вече не е сред нас, знаем, и не искам да се забравя името му - Илиян Илиев", добави той.

Относно конкуренцията в неговата категория Карлос Насар заяви:

"Аз ги познавам още с първия поглед, като ги погледна. Вече ми е повече от ясно."

"Жестът с хвърлянето на въдицата беше, защото имаше много закачливи видеа от моите конкуренти, че едва ли не са ме били вече. В медиите, които се занимават само с вдигане на тежести, пишеше, че тронът едва ли не вече е взет. Исках да им покажа, че те са моите шаранчета. Мога да позная конкурентите си само с един поглед", пошегува се Насар.

снимки: БТА

Той сподели още, че вярата е това, което го води напред.

"Вярата доста ми помага. Не доста, ами това е на първо място, тъй като, за да мога да се справя на всяко състезание така безупречно, трябва да нямам капка съмнение в себе си", разкри Насар.

Олимпийският шампион от Париж 2024 и вече четирикратен световен шампион завърши с думите:

"Надявам се някой ден да бъда единственият щангист с четири златни медали от Олимпиада."

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