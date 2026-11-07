Преговорите за Украйна започват във вторник в Абу Даби

Трима души са ранени, сред които и дете, при руски удари срещу Киев тази нощ. При атаката са нанесени щети на няколко жилищни сгради.

Руският президент Владимир Путин потвърди, че тристранните преговори за Украйна ще започнат във вторник – 10 ноември в Абу Даби.

Руската делегация ще бъде водена от президентския съветник Владимир Медински. В американския екип ще се включат специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В украинската делегация ще участва ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.

Първоначалните съобщения бяха, че той ще води екипа, но по-късно тази информация беше опровергана от съветник на Зеленски.