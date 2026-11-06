Бащата на Меган Маркъл е арестуван в САЩ: Томас Маркъл отговаря за притежание на детска порнография

Томас Маркъл, баща на съпругата на британския принц Хари Меган Маркъл, е арестуван за притежание на детска порнография, съобщи американското правосъдие.

Арестът е извършен в старчески дом във Флорида, посочи ФБР. Незаконните материали са съхранявани в два склада в Калифорния, наети от арестувания преди 20 години. На някои от снимките 82-годишният Томас Маркъл позира с малолетни момичета. Конфискувани са 78 улики, включително снимки, негативи и книги с детска порнография.

Томас Маркъл ще застане пред съда в Тампа в рамките на петъчния ден. Той е разследван по същите обвинения и във Филипините, където е живял преди години.



