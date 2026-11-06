Алберт Попов: Искам да бъда конкурентен навсякъде

Седмица остава до първия за сезона слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини при мъжете. В него участие ще вземе и най-добрият ни състезател Алберт Попов. В Леви Попов ще започне своята 9-та година в „Белия керван“. Именно във финландския зимен център българинът спечели първите си точки за Световната купа през 2019. От няколко месеца Алберт Попов се подготвя с нов треньор в лицето на австриеца Флориан Пуц.

„Леви винаги е така по-емоционално. Тренираме, конкурираме се с другите скиори, но реално не знаеш на Световната купа ти къде се намираш. В момента имам нов треньор със себе си, нови ски. Това също е интересно да се види докъде може да стигнем. Но винаги има добра емоция като първо влизане. Винаги емоцията е малко по-специфична, по-специална“, каза Попов.

Целта на Попов през новия сезон е да подобри представянето си от миналия в Световната купа, когато беше на 22-о място в класирането за Малкия кристален глобус в слалома и имаше едно влизане в топ 10.

„Всеки сезон по принцип целта е да надскочиш предишния. Предишният за мен не беше един от най-силните, но със сигурност ще е победа, ако аз с нов материал, нов треньор и така доста смяна в екипа, да наскочиш себе си миналата година и да постигам добри резултати не само в едно и две състезания. Искам да бъда на меки, на твърди, на равни, на стръмни. Искам да съм конкурентен навсякъде“, добави скиорът.

Цялото интервю с най-добрият ни скиор алпиец може да гледате тази неделя в „Арена спорт“ по БНТ 1 от 12:30 часа.

Вижте интервюто във видеото!