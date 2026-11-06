БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков:...
Чете се за: 02:35 мин.
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ученици представиха иновативни проекти на националната конференция „Умения за иновации в образованието“

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна националната конференция „Умения за иновации в образованието". Ключовите теми на събитието са приемствеността в образованието, кариерното развитие, критичното мислене и медийната грамотност. Понякога една идея може направи света по-достъпен. Ученици от средно училище „Панайот Волов“ в Шумен са създали умен бастун, който помага на хора със зрителни увреждания.

Юрий Иванов, СУ „Панайот Волов", гр. Шумен: „Когато засече препятствие на 60 см от него, той издава предупредителен сигнал, с който предупреждава човека да спре движението и да се обърне на друга посока, за да не се блъсне в дадения предмет. Сензорите за дистанция работят по следния начин, ако сте чували как се ориентират прилепите с помощта на ехо локация – когато изпращат звук и усещат звука, който се е отразил от предмета, така разбират на какво разстояние са.“

Проект, който демонстрира как може да се играе футбол в Космоса са разработили в частното училище „Цар Симеон Велики“ в София.

Габриела Берберян, ЧОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София: „Самият проект е направен с помощта на магнити, вътре в топката има един магнит с два различни полюса, а на пръчката има магнит, насочен само с единия полюс, което помага на топката да се движи.“

Йован Петровски, ЧОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София: „Има много модификации на самата топка, едни от които са в топката да няма въздух, а да е вакум, за да не се пръсне, когато напусне атмосферата на Земята.“

Водеща тема на конференцията тази година е: Как да останем хора в свят на алгоритми?

д-р Алексанър Ангелов, управител на Център за творческо обучение: „Като си говорим с други хора по-често, на първо място. Вкъщи си махнем телефоните по време на закуска, обяд и вечеря. Когато си говорим с учениците си какво ново искаме да направим и когато учителят не казва на класа: „Сега мълчете, аз ще ви говоря", а именно поддържа разговор в класната стая.“

Важността на събитието подчерта и заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

д-р Таня Панчева, заместник-министър на образованието и науката: „Този форум поставя изключително важни теми: приемствеността между детската градина, училището, висшето образование. Как да подготвим децата за професиите, които все още не съществуват? Как да общуват безопасно в онлайн среда? Как да бъдат критични? Да имат своята медийна грамотност.“

Форумът продължава и утре.

#„Умения за иновации в образованието“ #Национална конференция #иновативни проекти

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
4
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Общество

В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)
В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)
Празнуваме Архангеловден Празнуваме Архангеловден
Чете се за: 01:17 мин.
Заплахи от кибератаки: Рисковете, които крият умните домакински уреди Заплахи от кибератаки: Рисковете, които крият умните домакински уреди
Чете се за: 03:50 мин.
Патриарх Даниил: Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели, почитаме загиналите български воини Патриарх Даниил: Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели, почитаме загиналите български воини
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
Чете се за: 00:30 мин.
След атаките срещу търговски кораби в Черно море – сериозен риск за рибарите След атаките срещу търговски кораби в Черно море – сериозен риск за рибарите
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“ Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем загинали и над...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ