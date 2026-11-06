Ученици представиха иновативни проекти на националната конференция „Умения за иновации в образованието“

Започна националната конференция „Умения за иновации в образованието". Ключовите теми на събитието са приемствеността в образованието, кариерното развитие, критичното мислене и медийната грамотност. Понякога една идея може направи света по-достъпен. Ученици от средно училище „Панайот Волов“ в Шумен са създали умен бастун, който помага на хора със зрителни увреждания.

Юрий Иванов, СУ „Панайот Волов", гр. Шумен: „Когато засече препятствие на 60 см от него, той издава предупредителен сигнал, с който предупреждава човека да спре движението и да се обърне на друга посока, за да не се блъсне в дадения предмет. Сензорите за дистанция работят по следния начин, ако сте чували как се ориентират прилепите с помощта на ехо локация – когато изпращат звук и усещат звука, който се е отразил от предмета, така разбират на какво разстояние са.“

Проект, който демонстрира как може да се играе футбол в Космоса са разработили в частното училище „Цар Симеон Велики“ в София.

Габриела Берберян, ЧОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София: „Самият проект е направен с помощта на магнити, вътре в топката има един магнит с два различни полюса, а на пръчката има магнит, насочен само с единия полюс, което помага на топката да се движи.“ Йован Петровски, ЧОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София: „Има много модификации на самата топка, едни от които са в топката да няма въздух, а да е вакум, за да не се пръсне, когато напусне атмосферата на Земята.“

Водеща тема на конференцията тази година е: Как да останем хора в свят на алгоритми?

д-р Алексанър Ангелов, управител на Център за творческо обучение: „Като си говорим с други хора по-често, на първо място. Вкъщи си махнем телефоните по време на закуска, обяд и вечеря. Когато си говорим с учениците си какво ново искаме да направим и когато учителят не казва на класа: „Сега мълчете, аз ще ви говоря", а именно поддържа разговор в класната стая.“

Важността на събитието подчерта и заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

д-р Таня Панчева, заместник-министър на образованието и науката: „Този форум поставя изключително важни теми: приемствеността между детската градина, училището, висшето образование. Как да подготвим децата за професиите, които все още не съществуват? Как да общуват безопасно в онлайн среда? Как да бъдат критични? Да имат своята медийна грамотност.“

Форумът продължава и утре.



