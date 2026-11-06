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Михаела Доцова: Държавата загуби ценен общественик, държавник и човек - Вежди Рашидов остави следа в културата

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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михаела доцова държавата загуби ценен общественик държавник човек вежди рашидов остави следа културата
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Днес в парламента почетоха паметта на Вежди Рашидов с минута мълчание. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че страната е загубила ценен общественик и държавник. Президентът Илияна Йотова написа, че днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Уважаеми колеги, народни представители, с дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов.“

Председател на 48-то Народно събрание, народен представител в 7 парламента, министър на културата в 2 правителства. За народните представители Вежди Рашидов остава на първо място приятел, който винаги е готов да помогне с всичко, с което може. И да поеме отговорност в името на доброто на държавата.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „И той е човекът, който остави следа в българското изкуство и българския политически живот. Поклон пред паметта му и ви моля да почетем паметта му с минута мълчание. Наистина държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата.“

Тома Биков, народен представител от ПГ на ГЕРБ - СДС: „Вежди беше емоционален човек, той беше много колоритен. Много често беше извън рамките, които обществото, пък да не говорим за политиката поставяха пред него и се опитваха да му наложат. Той казваше какво мисли, но той беше и човек, който обичаше да обединява и да събира. Не случайно той беше избран за председател на 48-то НС в един момент, в който парламента беше блокирал, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов.“

Президентът Илияна Йотова написа, че загубихме голямо име в културния, обществения и политическия живот на България. В съболезнователния си адрес до семейството на големия творец държавният глава отбелязва, че свободата окрилява не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие. И допълва, че той не е позволил на злобата на деня, на политическите или личните пристрастия да оковат тази свобода. Припомня, че Рашидов смело и на глас е изразявал своите позиции без притеснения, че конюктурата може да не одобри. И напомня думите му, че ние, българите не уважаваме свободата си и не знаем какво да правим с нея. Че трябва да имаме самочувствие и да отстояваме себе си.

Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов написа, че за него Вежди Рашидов е бил много повече от голям творец, министър и общественик. Бил е приятел и човек с огромно сърце, силен характер и талант. Борисов отбелязва още, че с Рашидов са имали тежки моменти и разногласия, но никога не се променяло уважението и приятелството помежду им.

#кончина #Вежди Рашидов #Парламент

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