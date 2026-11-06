Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо споразумение

Остава още много работа за вършене преди постигане на мирно споразумение за Украйна, заяви Европейският съюз преди преговорите Украйна-Русия с американско посредничество в Абу Даби. Брюксел напомни, че Съюзът сам взема решения за собствената си сигурност. По-рано след среща с руския емисар Кирил Дмитриев в Белия дом, Доналд Тръмп предсказа скорошно споразумение за мир в Украйна с въздействие и върху цяла Европа. Евросъюзът и Украйна не приемат идеята за изграждане на нова европейска архитектура за сигурност без тяхно участие.

Невъзможно е да се постигне споразумение за край на войната в Украйна без участието на Киев и Европа, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Той беше домакин на среща във формата Е5 в подкрепа на Украйна с участието на европейския първи дипломат Кая Калас и външните министри на Франция, Германия, Италия, Полша, Великобритания.

Радослав Шикорски,министър на външните работи на Полша: "Първо прекратяване на огъня и тогава разговори за траен мир. Едва след това потенциални дискусии как да бъде възстановено функционирането на европейската архитектура за ситгурност и нероятно как да се върнат режимите за контрол на въоръженията."

Кая Калас посочи, че Евросъюзът трябва да бъде част от всяко мирно споразумение.

Кая Калас, ръководител на дипломацията на ЕС: "Вече имаме европейска архитектура за сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите роли. Трябва да интегрираме Украйна в тази архитектура. Путин няма право на вето върху европейската сигурност."

Снощи руският емисар Кирил Дмитриев се появи в Белия дом заедно с украински представители на събитие, организирано от първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп. Впоследствие стана ясно, че Дмитриев е имал лична среща с Доналд Трйъмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа какво обсъдихме, но ви казвам, че ще има споразумение, голямо споразумение. То ще включва повече от Украйна. То може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени."

Американският преговарящ Джаред Къшнър уточни, че целта е "по-широка архитектура на европейска сигурност". Изразът се използва от Кремъл от години и предизвиква опасения в Европа, че това означава отслабване на НАТО. Къшнър увери, че Алиансът остава "в центъра на колективната европейска отбрана." Според него инициативата на Тръмп се опира на "съществуващи институции и ангажименти."

Според Германия междинните избори в Съединените щати са придали нова спешност на усилията за мир в Украйна. Оценката дойде след телефонен разговор по темата между американския президент и канцлера Мерц.