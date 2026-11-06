БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Чете се за: 00:47 мин.
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
Чете се за: 03:07 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо споразумение

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Запази
все близо мир продължава седмицата интензивни преговори украйна
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Остава още много работа за вършене преди постигане на мирно споразумение за Украйна, заяви Европейският съюз преди преговорите Украйна-Русия с американско посредничество в Абу Даби. Брюксел напомни, че Съюзът сам взема решения за собствената си сигурност. По-рано след среща с руския емисар Кирил Дмитриев в Белия дом, Доналд Тръмп предсказа скорошно споразумение за мир в Украйна с въздействие и върху цяла Европа. Евросъюзът и Украйна не приемат идеята за изграждане на нова европейска архитектура за сигурност без тяхно участие.

Невъзможно е да се постигне споразумение за край на войната в Украйна без участието на Киев и Европа, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Той беше домакин на среща във формата Е5 в подкрепа на Украйна с участието на европейския първи дипломат Кая Калас и външните министри на Франция, Германия, Италия, Полша, Великобритания.

Радослав Шикорски,министър на външните работи на Полша: "Първо прекратяване на огъня и тогава разговори за траен мир. Едва след това потенциални дискусии как да бъде възстановено функционирането на европейската архитектура за ситгурност и нероятно как да се върнат режимите за контрол на въоръженията."

Кая Калас посочи, че Евросъюзът трябва да бъде част от всяко мирно споразумение.

Кая Калас, ръководител на дипломацията на ЕС: "Вече имаме европейска архитектура за сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите роли. Трябва да интегрираме Украйна в тази архитектура. Путин няма право на вето върху европейската сигурност."

Снощи руският емисар Кирил Дмитриев се появи в Белия дом заедно с украински представители на събитие, организирано от първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп. Впоследствие стана ясно, че Дмитриев е имал лична среща с Доналд Трйъмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа какво обсъдихме, но ви казвам, че ще има споразумение, голямо споразумение. То ще включва повече от Украйна. То може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени."

Американският преговарящ Джаред Къшнър уточни, че целта е "по-широка архитектура на европейска сигурност". Изразът се използва от Кремъл от години и предизвиква опасения в Европа, че това означава отслабване на НАТО. Къшнър увери, че Алиансът остава "в центъра на колективната европейска отбрана." Според него инициативата на Тръмп се опира на "съществуващи институции и ангажименти."

Според Германия междинните избори в Съединените щати са придали нова спешност на усилията за мир в Украйна. Оценката дойде след телефонен разговор по темата между американския президент и канцлера Мерц.

#войната в Украйна #Русия #Украйна #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
1
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Почина Вежди Рашидов
2
Почина Вежди Рашидов
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
3
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
6
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европа

Множество проверки за фалшиви бомбени заплахи на самолети в цяла Европа
Множество проверки за фалшиви бомбени заплахи на самолети в цяла Европа
Остри предмети в сладкишите за Хелоуин предизвикаха разследвания в Централна Европа Остри предмети в сладкишите за Хелоуин предизвикаха разследвания в Централна Европа
Чете се за: 02:15 мин.
Абонамент вместо скъпи машини: нова възможност за стартъпите в Чехия Абонамент вместо скъпи машини: нова възможност за стартъпите в Чехия
Чете се за: 04:40 мин.
Броят на жертвите в Комишуваха достигна 50 души Броят на жертвите в Комишуваха достигна 50 души
Чете се за: 01:22 мин.
Иска ли Европа да намали употребата на пестициди на своя територия? Иска ли Европа да намали употребата на пестициди на своя територия?
Чете се за: 05:05 мин.
Служебните кучета стават все по-важни за сигурността на Естония Служебните кучета стават все по-важни за сигурността на Естония
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Квартали в София остават без парно и без топла вода Квартали в София остават без парно и без топла вода
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме...
Чете се за: 14:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ