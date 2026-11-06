Множество проверки за фалшиви бомбени заплахи на самолети в цяла Европа

Множество фалшиви заплахи бяха получени и срещу полети във въздушното пространство на цяла Европа.

Самолет от Прага за Рим е бил отклонен и е кацнал във Венеция. Заплахи са получени и за полети от Чехия до Нидерландия, Кипър, Румъния и Великобритания, както и пристигащи полети от Дания, Великобритания и Испания. Полет от Рим за Лисабон също е получил анонимна заплаха, но бомба не е открита. Изтребители са ескортирали 3 полета в унгарското въздушно пространство, сред които и този от Брюксел до София. 4 нови бомбени заплахи срещу самолети са получени и във Франция. Всички машини са кацнали нормално. Холандия е проверила полет пристигащ в Амстердам без да открие експлозиви. Датската полиция също разследва заплахи срещу въздушния трафик в Копенхаген.