Иван Хърков спечели втора световна титла по самбо в кариерата си

Иван Хърков стана световен шампион по самбо за втори път в кариерата си, след като спечели златния медал в категория до 79 килограма на първенството на планетата в Ташкент (Узбекистан).

29-годишният българин, който по-рано през годината триумфира и с европейската титла в Тбилиси, победи Борис Шатверян от Армения с 2:0 точки във финалната схватка в спортното самбо.

Хърков откри резултата в средата на двубоя, когато осъществи успешна атака и прехвърли съперника си, за да спечели първата точка.

Българският състезател запази преднината си до заключителните секунди, когато реализира още една успешна атака и увеличи аванса си на 2:0. Така той си осигури победата и се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Това е втора световна титла за Хърков след успеха му в Ереван през 2023 година. Българинът продължава впечатляващата си серия на световни първенства, като вече има отличия от пет поредни шампионата.

Освен двете златни отличия той притежава и три бронзови медала, спечелени през 2022, 2024 и 2025 година.