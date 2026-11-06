Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме социалната политика

Няма перфектен бюджет, но ние търсихме именно такъв баланс. Запазваме сериозна социална програма, като в същото време предприемаме плавна фискална консолидация – намаляваме дефицита, новия дълг и разходите спрямо брутния вътрешен продукт. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в „Още от деня“, коментирайки представения от правителството проектобюджет. В началото на разговора Пеканов изрази съчувствие и уважение към Вежди Рашидов и д-р Константин Тренчев, след което коментира политическия дебат около бюджета.

По думите му през последните дни дискусията не се води с факти и конкретни числа, а с инсинуации и нападки.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Призовавам колегите си към стоицизъм, когато срещу нас се отправят всякакви кални инсинуации и лъжи. Смятам, че презентацията, която направи премиерът, беше прозрачна и ясна. Тя не трябва да бъде критикувана, а поздравена. Това беше компетентно представяне на визията на сегашното управление. Може да имаме спорове дали бюджетът трябва да бъде по-ляв или по-десен, по-централизиран или по-децентрализиран. Няма перфектен бюджет, но ние търсихме именно такъв баланс.“

Той коментира и критиките за мястото, на което е бил представен проектът.

„Бях удивен да чуя критики, че било лошо бюджетът да бъде представен в най-големия икономически университет в България, пред обществеността и медиите, за да говорим за приоритетите. Как бяха представяни бюджетите преди? Асен Василев излизаше на една малка трибунка в Министерството на финансите, съобщаваше няколко цифри, а си спомняте, че дори имаше случаи, в които журналисти не бяха допускани. Това ли беше начинът? Днес презентацията е публикувана, бюджетът е достъпен и можем да говорим по същество“, каза Пеканов.

Според Пеканов България е изправена пред сериозни фискални предизвикателства, тъй като през последните години разходите са нараствали по-бързо от приходите. Той посочи, че правителството е заварило тази ситуация и е предприело политика на постепенно ограничаване на дефицита.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „В последните години разходите вървяха пред приходите. Ние заварихме това положение. Няма как да го скрием, защото процедурата по свръхдефицит беше обявена две седмици след като влязохме в длъжност. В тази ситуация предприемаме плавна фискална консолидация. Това означава, че дефицитът се намалява всяка следваща година. Новият дълг също ще бъде по-малък. Намаляват и разходите спрямо БВП. Те бяха достигнали 44%, а от следващата година ще бъдат 39,6%, след това 38,9% и впоследствие 38%. Целта е да изпълним изискванията за намаляване на задлъжняването на страната.“

По думите му през следващата година държавата ще поеме нов дълг в размер на 8,6 млрд. евро, при около 10 млрд. евро през настоящата и предходната година. Пеканов подчерта, че намаляването на разходите няма да бъде за сметка на цялата социална политика. Вицепремиерът посочи, че в бюджета са предвидени увеличения на различни социални плащания, помощи за семейства с деца, облекчения и стипендии.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Запазваме доста сериозна социална програма. Става въпрос за индексация и повишаване на различни видове помощи, най-вече за семейства с деца. Помощта при раждане на първо дете се увеличава от 191 на 300 евро – с 56%. Данъчните облекчения за семейства с едно, две и три деца се увеличават с 63%. Те достигат съответно 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа. Предвидени са и облекчения за разходи за частни уроци и тренировки. Родителите ще могат да получат до 200 евро годишно чрез данъчно облекчение. Увеличават се и облекченията за деца с увреждания, както и обезщетенията. Предвидени са повече средства за стипендии на млади лекари и ученици, както и средства за пенсии и здравеопазване. Това са социалните мерки, които смятам, че хората очакват от нас.“

Той аргументира тези мерки с високата инфлация в България през настоящата година и необходимостта да се компенсира натискът върху доходите на домакинствата. По отношение на доходите Пеканов обясни, че минималната работна заплата ще бъде 660 евро, а увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера ще бъде 5%, без служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.

„В държавната администрация не догонваме пълната инфлация. Смятам, че това е правилно, защото именно държавните разходи през последните години нарастват главоломно. Точно там са и най-големите ни мерки за оптимизация. Предвиждаме съкращаване на 5042 щатни бройки, замразяване на заплатите в МВР и в сектор „Отбрана“, както и замразяване на възнагражденията на народните представители. Това са мерки, с които намаляваме тежестта, натрупана през последните години“, посочи вицепремиерът.

Той защити размера на минималната работна заплата от 660 евро с необходимостта да бъде намерен баланс между доходите на работещите и конкурентоспособността на бизнеса.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Бизнесът се оплаква от прекалено високите според него увеличения на минималната работна заплата през последните години. Имахме чуваемост към тези аргументи, защото знаем, че това може да подкопае конкурентоспособността на икономиката. Всеки може да обещае и 1000 евро минимална работна заплата. Въпросът е да има ясни разчети и финансово обезпечение.“

Той уточни, че увеличението на пенсиите ще бъде по швейцарското правило. По темата за оптимизацията на държавната администрация Пеканов заяви, че правителството започва да променя тенденцията на увеличаване на щата.

„Това е развитието през последните 10 години – всички обещаваха какво ще се случи, но реални намаления нямаше. Сега пречупваме тази тенденция. Някои колеги вече свършиха работата по оптимизацията на щата си, други ще го направят през следващата година.

Голяма част от обещанията, които сме чували през годините, не бяха изпълнявани. С този бюджет изпълняваме част от тях. Няма как за една година да изпълним всички обещания. Трябва да се има предвид и че запазването на социалната политика в този ѝ вид не беше лесно“, коментира вицепремиерът. Пеканов определи инфлацията като сериозен проблем и посочи енергетиката като един от основните фактори за ценовия натиск през следващите месеци.

„Инфлацията действително е голям проблем. В първата част на годината принос към нея имаше и процесът по въвеждането на еврото. Смятам, че някои фирми злоупотребиха с този период, за да повишат цените. Натискът от въвеждането на еврото вече би трябвало да е отшумял, така че последващата инфлация ще бъде обусловена основно от цените в енергетиката“, заяви той.

Вицепремиерът съобщи, че правителството обсъжда допълнителни компенсации за бизнеса заради високите енергийни цени. По думите му вече са обявени нови мерки, които ще бъдат с по-висок интензитет и ще се прилагат по-бързо. Конкретните параметри все още се уточняват. На въпрос дали в енергийния сектор има свръхпечалби, Пеканов отговори, че това може да се отнася за някои компании, но уточни, че конкретните оценки са в ресора на енергийното министерство. Пеканов защити и предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите в определени сектори с 33%. Той посочи, че България трябва да намери начин да излезе от процедурата по свръхдефицит и че подобни мерки се прилагат и в други европейски държави.

„Много от страните в Европейския съюз също са в процедура по свръхдефицит. Повечето са в нея от две-три години, а някои и повече. Обикновено имат около пет години, за да излязат от процедурата. Ние сме заложили тригодишен срок. По-добре е този принос да дойде от такива сектори, отколкото да се налага да ограничаваме социалните разходи, индексацията на пенсиите или увеличенията на възнагражденията на учителите“, коментира Пеканов.

На въпрос дали не съществува риск бизнесът да прехвърли допълнителната тежест върху крайните потребители, той заяви, че механизмът е разработен така, че да ограничи тази възможност. Пеканов коментира и възможната реакция на служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ заради замразяването на възнагражденията и оптимизацията на щата.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Хората имат право да изкажат своите притеснения. Те имат синдикати и най-вероятно ще го направят. От друга страна, трябва да бъдем реалисти. През последните години имаше сериозни и ударни увеличения на заплатите в този сектор, най-вече през 2024 и 2025 г. Те натежаха на бюджета със стотици милиони. Затова смятам, че замразяването на възнагражденията за една година е приемлива мярка.“

В разговора беше засегнато и увеличението на максималния осигурителен доход. Пеканов призна, че тази мярка може да предизвика недоволство, но я обвърза с нарастващите разходи за здравеопазване и социално осигуряване. По думите му увеличаването на осигурителните прагове е необходимо, тъй като разходите за здравеопазване и възнагражденията на медицинските специалисти също нарастват. По отношение на борбата със сивия сектор Пеканов посочи, че в бюджета са заложени по-високи данъчни постъпления, както и проекти за дигитализация в Националната агенция за приходите.

Той даде за пример системата „Сигма“, която се надгражда и според него може да помогне за разкриването на различни злоупотреби, включително при обществените поръчки.

„Има няколко проекта за дигитализация в НАП, които се надяваме да ускорят този процес. Там се откриват различни видове злоупотреби, включително при обществени поръчки, които са направени по непрозрачен или некоректен начин. По този начин също ще бъдат затворени пропуски“, каза той.

В края на интервюто Пеканов коментира и средствата за младите лекари – тема, която предизвика сериозен обществен и политически дебат.

„Министерството на здравеопазването може да обясни механизма в детайли. Аз не мога да представя всички подробности, но сме гарантирали 30 млн. евро повече в новия бюджет. Надяваме се, че това ще отговори на нуждите“, заяви вицепремиерът.

Пеканов коментира и оценката на Европейската комисия за бюджетната политика на България и отхвърли твърденията за изключително остра критика от страна на Брюксел.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Европейската комисия критикува всички девет държави, които сме в процедура по свръхдефицит. Това не е някаква особена драма, защото България е с много по-нисък дълг спрямо БВП в сравнение с останалите държави в тази ситуация. Ако прочетете писмото на Европейската комисия, ще видите, че тя не ни критикува чак толкова остро. Посочва, че през 2026 г. сме имали нарастване на разходите с 10,3%, при разрешени 4%. Това е проблем, но трябва да се има предвид, че ние заварихме тази бюджетна ситуация в средата на годината. За следващата година Комисията посочва, че увеличението на разходите ни ще бъде 1,3%, при разрешени 3,4%. Тоест оставаме значително под допустимото равнище.“

Той отправи критики и към действащите европейски фискални правила, като заяви, че те не отчитат достатъчно различията между държавите с нисък и висок публичен дълг. Въпреки това Европейската комисия оказва сходен натиск върху нас и върху държавите със значително по-висока задлъжнялост. Това не е правилно“, заключи вицепремиерът.

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