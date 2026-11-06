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Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата до рецесия

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Бюджетът на правителството може да доведе държавата до рецесия,Това коментира в "Още от деня" съпредседателят на Продължаваме промяната" Николай Денков. Той критикува заложените в бюджета за 2027 г. параметри и предупреди, че намалената покупателна способност и свитите инвестиции могат да доведат до рецесия.

Представяйки бюджета за 2027 г., премиерът Румен Радев го определи като тежък камион с отказали спирачки, чиято посока правителството трябва да промени. На свой ред бившият премиер и настоящ председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков заяви, че отговорността за управлението на този камион е на сегашната власт.

„Първо да почнем оттам, че това е техният бюджет следователно, но камиона те го управляват и накъде отива зависи от тях.“

Денков оспори твърдението, че предишните управления са оставили държавата в тежко финансово състояние. По думите му през 2024 г. държавният дълг е бил 24% от брутния вътрешен продукт, докато сега се предвижда да надхвърли 30%.

„В момента те са над 30% за следващата година и това си е тяхно постижение от тази и от следващата година, което предлагат. Второто, което се вижда, е, че заемите, които ще вземат, са в пъти, два пъти и половина пъти по-високи от тези, които ние вземахме през тези последни три години, в които управлявахме.“

Като пример за подвеждащо представяне на бюджетните параметри Денков посочи средствата за наука.

„Например премиерът се похвали изрично с това, че повишават парите за наука около два пъти. От 35 милиона евро на 62,5 милиона евро. Само че изпусна, че ги увеличава, след като ги намалиха тази година от 55 на 35 милиона евро. За да не правим сложни сметките, веднага ще кажа, че това, което сегашното правителство дава за 26-27 година за наука, това перо е по-малко, отколкото беше дадено 24-25 година.“

Според Денков бюджетът трябва да бъде представен след публикуването на всички финансови разчети и тригодишната прогноза, а не чрез публично събитие преди това.

„Разбирате, че така не се представя бюджет. Бюджетът се представя, когато са публикувани. Ето го бюджета, ето го тригодишната прогноза. Всички предварително поглеждат за какво става дума и едва тогава се прави публичното шоу. Защото това, което видяхме днес, е малко като в римската максима „Хляб и зрелище“. Зрелището беше впечатляващо, но хлябът всъщност е тук в числата.“

Основният проблем според него е бързото нарастване на дълга, съчетано с намаляване на капиталовата програма. Той предупреди и за спад в покупателната способност на гражданите.

„Увеличението на заплатите е по-ниско от инфлацията. Увеличението на пенсиите е по-ниско от увеличението на линията на бедност. С други думи, броят на пенсионерите, които ще отидат под линията на бедност, вероятно ще се удвои от това, което ни е представено като бюджет.“

Денков смята, че съчетаването на по-ниска покупателна способност и намалени инвестиции създава риск от икономически спад.

„Когато имате намалена покупателна способност и намалите съществено инвестициите, това, което ни се обяснява в този бюджет, всъщност икономическата логика показва, че държавата ще изпадне в рецесия. Така че следващите дни ние трябва да разберем как държавата си представя да избегне изпадането в рецесия в рамките на половин година, ако почне да изпълнява този бюджет по този начин.“

Като алтернатива на политиката на правителството Денков посочи антикризисните мерки, предприети през 2021 и 2022 г.

По думите му инфлацията не може да бъде обяснявана единствено с увеличението на заплатите, тъй като върху цените влияят и разходите за електроенергия, газ и транспорт.

„Това, което през цялото време обясняват управляващите, че инфлацията идва от това, че се вдигат заплатите. И пропускат, че инфлацията се вдига, защото имате повишение на цената на тока, повишение на цената на газа, повишение на транспорта...“

Денков обясни, че чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и механизмите за компенсации държавата може да ограничи прехвърлянето на енергийните разходи върху цените на крайните продукти.

Той коменрира и въпросът за констатациите на Сметната палата относно управлението на публичните финанси през последните години. Денков заяви, че трябва да се прави разграничение между отделните управления и периоди, като според него ръстът на разходите е настъпил при кабинета на Росен Желязков.

„Ако направите сравнение какви заеми са вземани, как е стоял дългът към брутния вътрешен продукт, ще видите, че до 24-та година няма проблем. Няма проблем и в одитите на Сметната палата до тогава. Този взрив, който се получи на разходите, и там трябва вече да се гледа кой е виновен за този взрив, това е в управлението на Желязков.“

Денков коментира и възможността политическото противопоставяне между управляващи и опозиция да попречи на избора на нов Висш съдебен съвет, за който е необходимо мнозинство от две трети. Той заяви, че от ПП са готови да подкрепят кандидатите, които отговарят на изискванията.

„Има хора, които са предложени, върви процедура, минаха изслушванията, слава Богу, тази седмица. Следващата седмица ще ги огледаме при нас и за всеки, който отговаря на изискванията, ние сме готови да гласуваме за.“

Попитан дали поставя условия в преговорите за избора на членовете на Висшия съдебен съвет, Денков отговори, че подкрепата ще бъде за кандидатите, преминали през процедурата.

Той не изключиотново да има протести заради бюджета.

Денков коментира възможността Андрей Гюров да създаде политически проект и дали подобна формация би била заплаха за „Продължаваме промяната“.

„Винаги ако има позитивно развитие с по-широка подкрепа, това е добре. Това, което ясно трябва да се каже, е, че и господин Гюров, и партията, които казват това, трябва да се обединим, заедно, винаги казват, трябва да се обединим като десни партии и десни политици. Много пъти сме казвали, ние не сме в дясната част на спектъра, ние сме в центъра.“

По отношение на отношенията с „Демократична България“ Денков заяви, че двете формации имат различно позициониране в политическия спектър, но това не означава, че не могат да работят заедно.

Вижте във видеото целия разговор с Николай Денков.

#„Продължаваме промяната“ #Николай Денков

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