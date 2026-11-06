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Животновъди на протест заради разпределението на парите за компенсации

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Животновъди блокираха днес по обяд движението по главния път София – Варна край Севлиево. Поводът за недоволството е разпределението на средствата за компенсации заради сушата миналата годината.

Протестиращите казват, че обявените критерии са несправедливи, тъй като фермите в цели области остават без никакво подпомагане. Животновъдите настояха държавата да не разделя бранша, защото разходите и загубите са еднакви за всички.

Цветослава Гутева, земеделски производител: „Едни и същи критерии да има както за кози и биволи, така и за крави и овце и да не се делим на области. Не смятаме, че е ок за едни животни да има суша, за други няма.“

Стоян Христов, земеделски производител: „Съседът ми, който е през две стопанства от мен подлежи на подпомагане, а аз – не. Двете крави ядат и страдат при едни и същи условия, но едните са одобрени за подпомагане – другите не са.“

Протестиращите настояват да бъдат преразгледани критериите за отпускането на помощта.

Петър Петров, животновъд: „Вярвам, че в министерството им експерти, които разбират от темата, но някой политически налага това решение, което за нас е изключителен проблем. Говорим за едни много големи ставки, които предполагат изкривяване на пазара, а това е едно от нещата, които това правителството казваха, че няма да правят.“

От „Националната овцевъдна и козевъдна асоциация“ обявиха днес, че са се договорили да се изравнят другите антикризисни мерки за стопаните на овце и кози, но не е ясно още как ще бъде решен въпросът за хората, които отглеждат крави и биволи.

#парите #компенсация #животновъди #протест

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