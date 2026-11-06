Срещу центровете за данни: Двудневни протести в 16 държави

Активисти нахлуха на строежа на център за данни на "Майкрософт" в Амстердам. Проявата е част от двудневни протести срещу бързото изграждане на големи компютърни мощности за нуждите на изкуствения интелект.

В петък и събота демонстрации са планирани в 16 държави, обявиха от коалицията "Спрете мръсните центрове за данни". Тя обединява еколози и защитници на дигиталните права.

Организаторите посочват, че центровете за данни застрашават енергийната и водната сигурност, конкурират се с други бизнеси за оскъдни ресурси, застрашават постигането на климатичните цели. Изтъкват се и потенциални рискове за личната и националната сигурност от концентрацията на власт в големите компании. Техните акции се сринаха заради очаквания, че демократите, които вече контролират американския Конгрес, ще затегнат регулацията пред бума на изкуствения интелект.

Технологичните компании изтъкват, че центровете за данни са необходими за посрещането на глобалното търсене на изкуствен интелект и облачни услуги в качеството си на жизненоважна инфраструктура за бизнеса, правителствата и потребителите.