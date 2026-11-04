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Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма

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Спорт
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След световния рекорд в изхвърлянето българинът изтласка и 230 килограма, за да завърши с шест успешни опита и златен медал в категория до 95 кг

извънземен карлос насар спечели четвъртата световна титла впечатляващ двубой 415 килограма
Снимка: Startphoto.bg
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Карлос Насар отново доказа, че е сред най-големите звезди в световното вдигане на тежести! Българският феномен спечели четвъртата световна титла в кариерата си, след като триумфира в двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство. Насар завърши състезанието с впечатляващ резултат от 415 килограма, след като по-рано постави и нов световен рекорд в изхвърлянето.

Българинът демонстрира изключителна класа и характер, като не остави съмнения в превъзходството си. След като спечели златния медал в първото движение със 185 килограма, Насар продължи силното си представяне и в изтласкването, където достигна до 230 килограма.

Още в началото на надпреварата родният състезател показа, че се намира в отлична форма. Той започна участието си в изхвърлянето със 175 килограма, с които се справи без никакви затруднения. Последва успешен втори опит на 180 килограма, преди щабът му да вземе решение да увеличи последната заявка до 185 килограма.

Насар отново беше безупречен и изхвърли рекордната тежест, с което си осигури златния медал в движението и записа поредно историческо постижение за българските щанги.

След кратката почивка състезанието продължи с изтласкването, където конкуренцията за отличията в двубоя остана сериозна.

Първоначално Насар беше заявил 200 килограма, но впоследствие щабът му увеличи началната тежест. Българинът излезе за първия си опит на 213 килограма и се справи успешно, с което събра двубой от 398 килограма.

При второто си излизане на подиума той изтласка 220 килограма и увеличи общия си резултат на 405 килограма, поставяйки се в отлична позиция в битката за световната титла.

Решаващите моменти настъпиха при последните опити на основните претенденти за златото. Съперниците на Насар не успяха да се справят със заявените тежести и така българинът си гарантира първото място в двубоя още преди последното си излизане на подиума.

Въпреки че вече беше сигурен световен шампион, Насар не приключи участието си дотук. Той увеличи последната си заявка до 230 килограма и успешно преодоля тежестта, с което оформи впечатляващия си двубой от 415 килограма.

По този начин българският национал завърши надпреварата с шест успешни опита от шест възможни и затвърди превъзходството си в категорията.

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