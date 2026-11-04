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Левски без Асен Митков срещу Ягелония

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Чете се за: 01:25 мин.
Български футбол
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"Сините" тренират в отлично настроение преди мача с поляците в Лига Европа.

левски без асен митков ягелония
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Асен Митков отпадна от групата на Левски за мача от четвъртия кръг в Лига Европа срещу Ягелония в четвъртък. Днешното занимание на „сините“ бе изгледано от новия директор на клуба в лицето на Филаделфо Апаро. Столичният тим проведе своята официална тренировка преди домакинството си срещу полския тим.

В лагера на „сините“ цари отличен дух и амбиция за нов успех в Европа след победата над Виктория Пилзен. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че всички ключови футболисти с картотека за европейските турнири са здрави, тренираха и са на разположение.

Историческата статистика е на страната на българския тим. Левски няма загуба срещу полски отбори на родна земя. Общият баланс срещу представители на Полша е две победи, едно равенство и едно поражение.

Атмосферата на трибуните също се очертава да е гореща, след като до момента са продадени около 22 хиляди билети. Паралелно с това тази сутрин от 10:00 часа стартира и продажбата на пропуски за дербито с ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Ягелония #Асен Митков #ПФК ЛЕВСКИ

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