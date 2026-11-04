Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина

Недостигът в бюджета на Държавното обществено осигуряване ще бъде компенсиран с повече контрол и приходни мерки. Това обясни министърът на труда и социалната политика. Наталия Ефремова каза, че се предвижда от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило.

Минималната заплата от 1 януари 2027 г. става 660 евро, реши правителството. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро, съобщи социалният министър.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Вдигането на минималните и максималните осигурителни прагове дава по-голям приход в бюджета на ДОО, за съжаление, не са достатъчни тези прагове, тъй като вдигането не е с много големи стъпки нагоре, а толкова, колкото могат да бъдат понесени от хората и от гражданите, и от бизнеса. Приходните мерки са свързани с повече контрол, със засилване на приходната част от осигуровките, с борба със сивата икономика."

Предвижда се майчинството през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "От 50% на 75% увеличаване обезщетението, което се дължи на майката, когато се върне на работа."

Властта готви пакет от мерки за ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения. Те ще се издават по нови правила. Ще се промени и начинът за определяне процента намалена работоспособност. Готви се ремонт и на Закона за личната помощ.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Така че да можем да съчетаем този пакет и да водим борба с фалшивите ТЕЛК-ове и в същото време да гарантираме на хората, които се нуждаят от подкрепа, че тя ще бъде осигурена в пълен и дори по-добър размер спрямо техните нужди."

Предвижда се нивите правила да влязат в сила през следващата година.