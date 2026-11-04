Наталия Ефремова: Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО. Тя поясни, че в проектобюджета на ДОО е заложено осъвременяване на пенсиите по Швейцарското правило и майчинството през втората година.

Предвижда се увеличаване на Максималния осигурителен доход със 100 евро. А с постановление на МС минималната заплата от 1 януари се увеличава на 660 евро.

Предвижда се реформи в ТЕЛК и законодателството за подкрепа на хората с увреждания. Целта е те да получават подкрепа според потребностите им.

Очаква се мерките да вляза в сила още от следващата година.