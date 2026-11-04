Жоел Цварц потегли с ЦСКА за Атина

Десетки привърженици на ЦСКА приветстваха отбора на летище "Васил Левски" за предстоящия мач срещу Панатинайкос в Лига на конференциите. "Червените" заминаха тази сутрин за Атина за срещата от третия кръг на основната фаза на турнира.

Мачът Панатинайкос - ЦСКА е в четвъртък от 22 часа.

Нападателят Жоел Цварц, който пропусна последните три мача на отбора заради контузия, вече е възстановен и замина със съотборниците си.

Официалната пресконференция на ЦСКА ще се състои тази вечер от 19:00 часа на Олимпийския стадион в Атина, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира 30 минути по-късно, като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.