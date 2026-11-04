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Сигурност в планината: Как дървени стълбове помагат на туристите в Словакия?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Летният туристически сезон в словашките планини официално приключи. Докато някои високопланински туристически пътеки вече са затворени за зимата, други остават отворени целогодишно.

Подготовката започва още преди началото на зимния сезон. Планинските спасители инсталират дървени маркировки по отворените маршрути, за да помогнат на туристите да се ориентират безопасно при трудни метеорологични условия.

Матей Хркел, планински спасител: "Монтираме стълбове по цялото било на планинската верига Велика Фатра. Общо сме 50 души, разделени на девет групи, като на всяка група е определен собствен участък."

Тези прости дървени стълбове могат да спасят живот. Над линията на дърветата туристите обикновено следват боядисани маркировки на скалите през лятото. През зимата обаче те изчезват под снега и оставят дървените стълбове като основно помощно средство за навигация.

Когато мъгла, снеговалеж или лоша видимост затрудняват виждането на пътеката, маркировките, поставени на приблизително 25 метра една от друга, насочват туристите в правилната посока.

За да се гарантира, че маркировките са на мястото си преди първия обилен снеговалеж, планинските спасители се отправят към планините рано сутринта. Работата им започва в 8.00 часа сутринта

Михаел Турсер, планински спасител: "Целият процес е ръчна работа. Започва с подготовката на дървесината в горското стопанство. Всеки прът е дълъг между три и три и половина метра и се забива в земята с помощта на сравнително прост метод."

Някои туристи дори казват, че маркировките са им спасили живота.

"Била съм навън в гъста мъгла. Без тези дървени стълбове определено щях да се изгубя.“

Средно стълбовете издържат около пет години, което прави редовната поддръжка и подмяна от съществено значение.

#ориентация #дървени стълбове #туристи # Словакия. #опасности в планините #зимен сезон

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