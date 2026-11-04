"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите

Демократическата партия печели Сената и Камарата на представителите, с което поема контрола над Конгреса до края на президентския мандат на Доналд Тръмп.

Републиканците загубиха бастиони, включително Тексас и Канзас. За първи път от десетилетия избирателите в тези щати с избраха сенатори от Демократическата партия. Резултатите от междинните избори са определяни като "исторически разгром за Републиканската партия".

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "готов да признае резултатите от междинните избори". Като причина за провала на републиканците той посочи войната в Иран, информациите на Фокс нюз, както републиканци, които той определи като "фалшиви".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не участвах в изборите като кандидат. Ако бях, щяхме да постигнем съкрушителна победа!"

В междинните избори американците трябваше да дадат своя глас за всички 435 членове на Камарата на представителите. За 35 от 100 сенатори, както и губернатори в 36 щата.







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