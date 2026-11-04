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"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
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"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Демократическата партия печели Сената и Камарата на представителите, с което поема контрола над Конгреса до края на президентския мандат на Доналд Тръмп.

Републиканците загубиха бастиони, включително Тексас и Канзас. За първи път от десетилетия избирателите в тези щати с избраха сенатори от Демократическата партия. Резултатите от междинните избори са определяни като "исторически разгром за Републиканската партия".

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "готов да признае резултатите от междинните избори". Като причина за провала на републиканците той посочи войната в Иран, информациите на Фокс нюз, както републиканци, които той определи като "фалшиви".

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В междинните избори американците трябваше да дадат своя глас за всички 435 членове на Камарата на представителите. За 35 от 100 сенатори, както и губернатори в 36 щата.

Вижте още във видеото разговора с журналиста Младен Петков от Вашингтон

#Доналд Тръмп #Камарата на представителите #демократи #междинни избори в САЩ

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