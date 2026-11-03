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Битката за един от бастионите на Демократическата партия в САЩ - Минесота

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А каква е гледната точка от един от бастионите на демократите и опозицията на Доналд Тръмп?

През 1980-та година, по време на кандидат президентската си кампания Роналд Рейгън се обърна към избирателите в страната и ги попита – “Днес по-добре ли живеете от преди 4 години?”

На този въпрос ще трябва да отговорят хората отвъд океана по време на днешните местни избори. Това ще бъде и референдум на управлението на Тръмп и републиканците.

Тук където се намирам в районът на градовете Сейнт Пол и Минеаполис в щатът Минесота е епицентърът на съпротивата срещу управлението на Тръмп по време на двата му мандата.

Този район бе възпламенен от бунтове преди 6 г., когато бял полицай уби чернокожия Джордж Флойд и протести заляха целия свят.

И пак в този район бунтове избухнаха в началото на тази година, когато федерални служби убиха двама американски граждани Рене Гууд и Алекс Прети.

Когато Доналд Тръмп взе властта той обеща ниска инфлация, намаляване цената на живота, да оправи икономиката, да намали вътрешният дълг, да намали цената на горивата. Обеща да спре войната в Украйна за 24 часа и да няма повече войни.

Две години по късно картината е доста по различна. Войната в Украйна, не само че не спря, но Съединените щати започнаха търговски войни с целия свят и дори истинска война с Иран.

Заради икономиката, инфлацията и поскъпването на живота, очакванията са републиканците да изгубят Конгреса, а може би и Сената.

Нещо повече - бастионът на републиканската партия - щатът Тексас може да има за първи път от 1988 г сенатор демократ, а пък щатът Канзас да има демократ сенатор за първи път от 1932 г.

Дори стратегът на републиканската партия Карл Роув заяви неотдавна, че на тези избори за втори път в живота си ще гласува за демократите.

Но дори и демократите да спечелят, те едва ли ще имат две-трети - супер-мнозинство в Конгреса и Сената, за да отхвърлят президентското “вето”. Но пък ще имат може би възможност да упражнят натиск върху властта на президента.

Какъв ще бъде резултатът от тези избори ще разберем по-късно, но това което важи за всички, е че никога не трябва да оставим демокрацията да спре да се движи и развива. Ако искаме да я има.

Вижте още от кореспондента на БНТ в Минесота Симеон Гаспаров

#междинни избори в САЩ #щата Минесота #битка

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