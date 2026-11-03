Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната

Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната. Присъединяването ни към нея не премахва вътрешните икономически рискове пред страната ни, макар сериозно да ограничава външните такива.

Годишна инфлация в България от 6%, 3.8% средно за еврозоната при цел от 2%. Така изглежда темпът на покачване на цените на стоки и услуги.

Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е по-силен от средния за еврозоната, инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, управител на БНБ: "Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример. През септември годишната инфлация в България беше 5.6%, измерена чрез ХИПЦ, при средно равнище от 3.8% за еврозоната."

ЕЦБ вече два пъти увеличи основните лихвени проценти, като перспективите за инфлацията се влошават, а затягането на паричната политика не е приключило. По думите на гуверньора на БНБ основният въпрос е:

Димитър Радев, управител на БНБ: "Доколко този натиск ще се пренесе върху останалите цени, заплатите и инфлационните очаквания."

Добрата новина - банковият сектор у нас остава добре капитализиран и ликвиден. В плановете на управляващите обаче е данък свръхпечалба за 6 сектора, един от които - банките.

Димитър Радев, управител на БНБ:"Също толкова важна е предвидимостта на икономическата политика. В този смисъл несигурността около публичните финанси или промените в правилата, по които работи бизнесът, могат да отслабят доверието." Петя Димитрова, председател на УС на Асоциацията на банките в България: "Стойността на инвестициите и реинвестициите в периода 2020 година - 2025 година се явява 70% в сравнение с реализираната печалба за този период.Банковата система е с едни от най-ниските, да не кажа и най-ниските лихви в Европа. Искам да подчертая, че България и банковата система са с едни от най-ниските такси в Европа."

И още - активите на банковата система у нас вече са 121 милиарда евро.