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Ще бъдат ли прехвърлени средства от втората пенсия в НОИ?

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Спор между опозицията и ПБ има ли планове за реформа на втория пенсионен стълб

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Какво ще се случи с парите за пенсия във втория стълб - личните спестявания за пенсия на милиони българи? Според опозицията управляващите планират да национализират част от вноските от личните партиди на гражданите. От финансовото министерство отрекоха, а "Прогресивна България" го определи като фалшива новина.

Асен Василев, ПГ на "Продължаваме Промяната": Всеки от нас догодина вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, на която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев."

Владислав Панев, ПГ на "Демократична България": "Това на практика става нов данък 1 милиард евро отгоре. Ако така ще намаляват бюджетния дефицит, по-добре не знам. това са комунистически прийоми, които никой не си е позволявал досега да ги извършва. Това са 1 милиард евро, които ще излязат от нашите джобове и ще отидат директно в продънената каца. Гълъб Донев е Теменужка Петкова на стероиди."

Красимир Вълчев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Надяваме се, това да не е вярно, ако е вярно ще реагираме остро като опозиция, защото смятаме че това е вредно безотговорно грешно неспарведливо, типчно лява политика, която наказва раБотещи хора."

Константин Проданов, ПГ "Прогресивна България": "Абсолютно фалшива новина, явно няко и хора не са разрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви трябва да спре, визирам спекулацията че имал опланове част от втория стълб да бъде пренасочен към НОИ, което беше определено като квазинационализация, искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано."

#част от вноските #втори пенсионен стълб #спор #прехвърляне #НОИ

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