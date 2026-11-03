Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла във връзка с очакваните валежи тази нощ. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб в Шабла.

До 250 литра на квадратен метър стигнаха валежите в община Шабла за денонощие. Най-обилни са били в селата Захари Стояново, Сливен, Дуранкулак. Прелели са дерета и са наводнили дворовете, но в момента няма пострадали или бедстващите хора, съобщи кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов. Превантивно са били евакуирани 16 души.







Само автомобилите на небрежен стопанин са се озовали във водата, въпреки предупрежденията на институциит, поясни той. По думите му се е образувала приливна вълна през нощта, въпреки че всички общински дерета са почистени.

В момента водата се е оттича, но е в района продължава слабо да вали.